Звезда сериала "Лиззи Магуайер" родила дочь

Звезда сериала "Лиззи Магуайер" заставила поклонников трепетать от восторга. Актриса Хилари Дафф произвела на свет чудесное дитя. В семье знаменитости появилась очаровательная девочка, которую все обожают. Артистка поделилась в инстаграм-канале милой семейной фотографией, которая была сделана во время купания малышки. В дополнение к снимку Хилари Дафф торжественно объявила имя новорожденной дочки — ее назвали Мэй.
В кадре довольная мать сидит в надувном бассейне, держа на руках крошку-младенца, а купать ребенка ей помогает старшая наследница — двухлетняя Бэнкс. Рядом стоит супруг актрисы, музыкант Мэттью Ком, в паре с восьмилетним сыном артистки Лукой. Трогательное фото семейной идиллии получило в Сети широкую известность. Подписчики Хилари Дафф не смогли сдержать эмоций и бросились осыпать кумира поздравлениями.
"Поздравляем, Хилари! Какой потрясающий семейный кадр!", "Самый лучший снимок! Супер мама", "Так рада за вас, Хилари! Красота", "Превосходные новости, добро пожаловать в мир, маленькая леди", "О, Хилари! Какое дарование и благословение в твоей прекрасной семье!", "Какой нежный семейный момент запечатлен. Так много любви и обожания. Наслаждайся этим милым дитя!" — написали пользователи Сети. Хилари Дафф осталась благодарна подписчикам за теплые слова.
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