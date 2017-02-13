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Фев. 13, 2017
просмотры: 123

Знаменитости в интересном положении

567

Последние несколько месяцев оказались богаты на сюрпризы. Известные актрисы и певицы одна за другой сообщают о том, что в скором времени станут мамами. Dni.Ru вспомнили, кто из знаменитостей сейчас носит под сердцем малыша.

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