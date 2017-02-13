Знаменитости в интересном положении

Интернет-пользователи негодуют по этому поводу
Последние несколько месяцев оказались богаты на сюрпризы. Известные актрисы и певицы одна за другой сообщают о том, что в скором времени станут мамами. Dni.Ru вспомнили, кто из знаменитостей сейчас носит под сердцем малыша.
В Лос-Анджелесе состоялась 59-ая церемония вручения музыкальной награды
Певице стало плохо на концерте по случаю Дня святого Валентина
Многодетной матери удается поддерживать хорошую форму
Об отношениях звезды и спортсмена стало известно благодаря социальным сетям
Знакомство с животными парка прошло без инцидентов
Шведские глэм-рокеры Dissmised готовят для конкурса гимн в защиту сексуальных меньшинств
Разноцветные носки и брошки "Принца серебряного"
В Берлине в 67 раз начал свою работу престижный киносмотр
В Сети обсуждают красавицу по имени Лолита
Наследница голливудской дивы повзрослела и похорошела
Актриса объявила о старте знакомства с инъекционной косметологией
Певец уверяет, что для него это стало пыткой и испытанием
Эпатажный актер вспомнил самые романтичные моменты отношений с фигуристкой
Популярная актриса предстала перед фанатами в красной комбинации