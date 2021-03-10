Пересильд о животной страсти к деньгам и наживе: "Я сейчас никто, а потом буду всем!"

Актриса Юлия Пересильд заговорила о важном смысле нового сериала "Угрюм-река". Звезда раскрыла черты характера героев картины.

На "Первом канале" 9 марта впервые начал транслироваться сериал "Угрюм-река", центральной темой которого стало освоение Сибири наряду с любовной трагедией главного персонажа. Это масштабное кино по одноименному роману Вячеслава Шишкова показывает вечные проблемы человеческого общества, среди которых неуемная жажда денег, патологический эгоизм и животная страсть. В основу сериала вошла история, которую автор романа узнал в конце 19 века. Одну из главных ролей в "Угрюм-реке" получила Юлия Пересильд, сыграв Анфису Козыреву. В интервью артистка обозначила актуальность нового сериала.

Впервые звезда прочитала роман "Угрюм-река" много лет назад, уделяя внимание лишь любовной линии героев. В последствии она поняла, что стремление к финансовой наживе имеет очень важное значение в этой истории. Центральный персонаж фильма Прохор ставит деньги выше собственной жизни. Он готов продать душу ради того, чтобы их получить, не желая искать баланс. "Когда Прохор расстается с Анфисой, он ей говорит: "Подожди меня год. Я сейчас никто, а потом буду всем!" — подчеркнула Юлия Пересильд.

Актриса объявила, что главный герой ощущает себя личностью лишь при наличии денег, власти и силы. По словам звезды, сейчас многим людям свойственно жертвовать всем, чтобы получить влияние, статус, материальные блага. Поэтому Юлия Пересильд считает сериал "Угрюм-река" злободневным и необходимым для просмотра.

