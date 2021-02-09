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Обнародование грязных тайн окончательно добьет соблазнившего падчерицу Вуди Аллена

Обнародование грязных тайн окончательно добьет соблазнившего падчерицу Вуди Аллена

Вуди Аллен. Фото: AAPimages / Bender/www.globallookpress.com
21 февраля на телеканале HBO состоится премьера документального сериала "Аллен против Фэрроу". Проект прольет свет на сексуальный скандал, в который угодил известный режиссер Вуди Аллен.
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Документальная лента расскажет о многолетнем конфликте кинематографиста с семьей. В рамках сериала "Аллен против Фэрроу" продемонстрируют архивные фотографии, видеозаписи и аудиоматериалы. Создатели шоу смогли разыскать полицейских, которые расследовали дело Вуди Аллена, записали интервью с детьми кинематографиста, опросили свидетелей.

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Отметим, что сериал "Аллен против Фэрроу" снимали тайно. К какому итогу пришли создатели картины – пока не знает никто, между тем от этого, возможно, зависит судьба режиссура. Проект может окончательно добить карьеру Аллена, с которым из-за скандала и так многие отказываются работать.

Напомним, Вуди Аллен 12 лет стоял в гражданском браке с актрисой Мией Фэрроу. До встречи с режиссером артистка была замужем за музыкантом Андре Превеном. В этом союзе Фэрроу родила троих сыновей – Мэтью, Сашу и Флетчера. Также Миа удочерила девочек из Вьетнама Ларк Сон и Саммер Сонг и малышку из Кореи Сун-И Превин. Ферроу и шесть ее отпрысков в итоге переехали в дом к Аллену.

Миа Фэрроу родила от Вуди Аллена сына Сатчела. Также пара совместно усыновила двух детей – Мозеса и девочку Дилан.

Спустя время Миа Фэрроу заявила, что Вуди Аллен изнасиловал их приемную дочь Дилан, которой на момент происшествия было семь лет. Режиссер обвинения опроверг.

Позднее вскрылась интимная связь Вуди Аллена с другой приемной дочерью актрисы – Сун-И Превин. Девушке на тот момент был 21 год. Режиссер не отрицал эти отношения. В интервью он заявил, что к падчерице никогда не испытывал отцовских чувств. В августе 1992 года кинематографист публично признался в любви к зазнобе, которая младше его на 35 лет. В 1997 году Вуди Аллен женился на Сун-И Превин. Пара удочерила двух малышек. Аллен и Превин вместе до сих пор.

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Автор: 9 февраля 2021, 18:08 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник

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