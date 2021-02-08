"Иссыхаешь, заливаясь слезами": Веник из "Папиных дочек" исхудал из-за сильной боли

Исполнитель роли Вениамина Васильева (Веника) в сериале "Папины дочки" признался в сильных чувствах. Актеру Филиппу Бледному разбили сердце.

Артист написал открытое письмо матери. Филип Бледный сообщил, что на собственном опыте узнал о том, какой беспощадной может быть любовь. По словам актера, он ждал, что чувства улетучатся и боль утихнет, однако подобного не произошло. "Лежа на песке, заливаясь солеными, как Балтийское море слезами, иссыхаешь…" – описал свои эмоции актер сериала "Папины дочки".

Бледный поведал, что из-за сильного стресса потерял множество нервных клеток и сильно исхудал. Артист испытывает не только эмоциональный, но и физический дискомфорт.

Впрочем, по словам Веника из "Папиных дочек", не только горечь наполняет его. Еще недавно он был счастлив и, казалось, "парил над землей". Филипп предположил, что он неисправимый романтик.

Знаменитость поблагодарила родительницу за подаренную жизнь, преданность и любовь. Бледный поведал, что рядом с мамой чувствует "тепло и покой".

Отметим, что Филипп Бледный не афиширует подробности личной жизни. Между тем в Сети ему постоянно приписывают романы с коллегами по площадке. Ходят слухи, что в свое время он встречался с артисткой Лизой Арзамасовой. Весной 2018 года в СМИ появились новости о женитьбе актера "Папиных дочек". Сообщалось, что его избранницей стала актриса Рина Гришина, дескать, знаменитости сошлись на съемках проекта "Отель Элеон". Позднее Бледный опроверг эти домыслы. Артист заявил, что не связан узами брака.