"В любой момент может начаться": отказавшийся от лекарств Бурунов перестал себя контролировать

В 2010 году артист пережил большое горе – у него умерла мама. Актер все еще переживает из-за кончины близкого. С эмоциями Сергей Бурунов справиться самостоятельно не смог, он обратился к психологу.
"Мне диагностировали депрессию", – сказала звезда сериала "Полицейский с Рублевки" в свежем интервью.
По словам актера, его состояние обострилось весной 2020 года. Специалисты назначили Бурунову антидепрессанты.
Сергею и раньше выписывали таблетки, однако тот их не принимал – боялся. Актер был уверен, что справится с проблемой без лекарств. Между тем эмоции копились, в итоге Бурунов перестал себя контролировать, у него случился срыв.
"Эти состояния нервной системы тобой не контролируются: в любой момент могут начаться панические атаки, упаднические настроения…" - поведал артист сериала "Полицейский с Рублевки". Медикаментозная терапия принесла результаты – сегодня знаменитость чувствует себя лучше.
Отметим, что депрессия – психическое расстройство, оно сопровождается стойким подавленным настроением, нарушением мышления и двигательной заторможенностью. Это самый частый диагноз в психиатрии, который лидирует среди причин суицида. Отметим, что обыватели часто называют депрессией временное снижение эмоционального фона, что не является патологией.
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