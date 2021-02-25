Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Четверг
25 февраля
Лента новостей
11:24
Обтянутую латексом 67-летнюю Успенскую засняли во время нежностей с Песковым
11:21
Лиза Арзамасова объяснила стремительность свадьбы с Ильей Авербухом
11:08
С какой профессией сложней всего найти работу в России
11:08
Известный певец о расставании Бузовой и Манукяна: Это было очевидно
11:06
Коронавирус в России: за сутки выявили более 11 тысяч новых случаев
10:51
Просьба от высокого руководства?: Защитник Ефремова может лишиться статуса адвоката
10:47
Избранница звезды сериалов выдала любовника за брата и привела в дом
10:25
"Пусть платят мне": вдовец готовится к продаже квартиры Легкоступовой
10:01
"Разврат и прелюбодеяние": целующаяся с дочерью Успенская вызвала оторопь
09:51
В России предложили выдавать продуктовые карточки некоторым гражданам – подробности
09:33
Резко постарел: Дмитрий Тарасов поразил кардинальной сменой имиджа
09:32
До 12 лет тюрьмы: в России хотят ужесточить наказание за избиение детей
09:27
Остался один: перебинтованный Манукян обратился к россиянам
09:12
Американский генерал назвал Россию угрозой существования США
08:54
"Еще долго пришлось убирать из себя это": почему радистка Кэт Екатерина Градова отказалась от сцены
08:49
"Он же нормальный мужчина": обнародованы подробности увлечений Мягкова на стороне
06:06
За что Плющенко платит своим фаворитам
04:02
Невозможно полностью восстановиться: Бузова о мычащей сестре после инсульта
02:01
Отар Кушанашвили решил раскрыть свой главный секрет
00:05
Как сложилась судьба радистки Кэт Екатерины Градовой из "Семнадцати мгновений весны"
22:03
Политолог Казакевич исключил интеграцию России и Белоруссии при "нелегитимном" Лукашенко
21:53
Под Москвой судят уронивших дерево на женщину мужчин
21:29
Врачей из Сургута обвинили в смерти шестилетнего мальчика
21:16
Свиридова жестко ответила Собчак на слова о женском отчаянии
21:13
Поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов поддержали депутаты всех фракций
20:57
В ЯНАО вертолет совершил вынужденную посадку
20:53
Полюбуйтесь: мать увидела нежности Литвиновой с сексуальной женой Эрнста
20:33
Такой нет даже у монархов: Абрамович обзавелся роскошной яхтой за сотни миллионов долларов
20:01
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
19:53
Роскомнадзон потребовал от Twitter списки забаненых
19:45
Изводящая себя новомодной диетой молодая писательница скончалась в одиночестве
19:23
35-летняя звезда "Крымского моста" Шпица снова вышла замуж
19:13
Под Южноуральском полиция спасла детскую хоккейную команду
19:02
"Муж был против": маленькая дочь пошла по стопам Савичевой
18:51
"Он был непростой человек": первая любовь Мягкова о его измене и тяжелом характере
18:42
На парковке в Дагестане обстреляли людей
18:36
Суханкина взвыла от приемных детей: Рваные штаны и порванные куртки
18:23
Изучивший дневники Началовой актер сделал заявление о ее тайном ребенке
18:17
При пожаре в Подмосковье погибли дети
18:09
Разговор в Сочи между Путиным и Лукашенко был довольно жестким – эксперт Жаров
17:57
В Харькове в третий раз проспекту вернули имя маршала Жукова
17:49
Шмыкова из сериала "Чики" в день рождения показалась голой на унитазе
17:44
"Сдуйте уже эти пельмени!": Михалкову затравили за старомодно огромные губы
17:35
"Жена убила бы меня": находящийся в заточении Клуни освоил новую профессию
17:29
Умерла принимавшая ванну с телефоном школьница
17:07
Будь как дома: Путин дал российское гражданство сербскому актеру Биковичу
16:53
Путин сообщил о готовящихся провокациях из-за рубежа: Хотят ослабить Россию
16:44
"Никто это не делает": 58-летняя Свиридова раскрыла секрет молодости
16:43
"Я влюбилась": сбежавшая из России Седокова сделала заявление на фоне слухов о расставании
16:29
Поклонникам не дали попрощаться со звездой "Семнадцати мгновений весны" Градовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безвкусица: Спутавшегося с кумиром молодежи Баскова смешали с грязью
Из снега торчит пол-лица: с могилой Мягкова происходит страшное
"Это хамство!": Брухунова в ужасе сбежала из-за Степаненко
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
Ласки дочери Урганта с темнокожим парнем на камеру вызвали шок
"Хотят выжечь клеймо на лбу": Макеева сорвалась из-за травли
Сериалы
Избранница звезды сериалов выдала любовника за брата и привела в дом

Избранница звезды сериалов выдала любовника за брата и привела в дом

Александр Хмельницкий. Фото:Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер сериала "Мент в законе" три года состоит в отношениях с Дианой Дорофеевой. Между тем дочь Александра Хмельницкого, Анастасия, против этого романа.
прочитано 198 раз

По словам Анастасии, не так давно в двухкомнатной квартире, которую она делит с мужем, ребенком, отцом и мачехой, поселился якобы двоюродный брат последней, Юрий Наумкин. Между тем дочь артиста уверена, что новый жилец не является родственником Дорофеевой. Боле того, Анастасия подозревает, что между Дианой и Юрием есть интимные отношения.

ПО ТЕМЕ

Шмыкова из сериала "Чики" в день рождения показалась голой на унитазе

Будь как дома: Путин дал российское гражданство сербскому актеру Биковичу

 Шоу "На самом деле"

Сюжеты Шоу "На самом деле"

Наследница звезды серила "Мент в законе" отметила, что Наумкин живет с ними три месяца и уже почувствовал себя хозяином. Дескать, Юрий носит вещи Александра, просит другую кровать и пристает к ней.

Дочь Хмельницкого не стала скрывать, что недолюбливает мачеху. Дорофеева, по ее словам, способна на подлость.

Диана Дорофеева, в свою очередь, обвинения падчерицы отрицает. Избранница артиста уверена, что Анастасия хочет выжить ее из квартиры.

В рамках ток-шоу "На самом деле" Первого канала был проведен ДНК-тест. Экспертиза установила, что Наумкин и Дорофеева не являются даже дальними родственниками. В итоге Диана призналась, что Юрий ее бывший любовник. Эти отношения, как заметила любимая женщина Хмельницкого, завершились довольно давно. Полиграф подтвердил, что Диана Дорофеева говорит правду. По мнению эксперта шоу Романа Устюжанина, дочь звезды сериала "Мент в законе" пытается выжить мачеху из квартиры.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 25 февраля 2021, 10:47 Источник: Шоу "На самом деле" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сериалы от Netflix: что смотреть с детьми

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Еще долго пришлось убирать из себя это": почему радистка Кэт Екатерина Градова отказалась от сцены

Актриса предчувствовала свою скорую смерть

Сериалы

Лиза Арзамасова объяснила стремительность свадьбы с Ильей Авербухом

Актриса рассказала о личном
Шоу-бизнес

"Он же нормальный мужчина": обнародованы подробности увлечений Мягкова на стороне

Актера окружали яркие женщины

Шоу-бизнес

Резко постарел: Дмитрий Тарасов поразил кардинальной сменой имиджа

Народ не оценил

Гороскоп

Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+