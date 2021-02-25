Избранница звезды сериалов выдала любовника за брата и привела в дом

По словам Анастасии, не так давно в двухкомнатной квартире, которую она делит с мужем, ребенком, отцом и мачехой, поселился якобы двоюродный брат последней, Юрий Наумкин. Между тем дочь артиста уверена, что новый жилец не является родственником Дорофеевой. Боле того, Анастасия подозревает, что между Дианой и Юрием есть интимные отношения.
Наследница звезды серила "Мент в законе" отметила, что Наумкин живет с ними три месяца и уже почувствовал себя хозяином. Дескать, Юрий носит вещи Александра, просит другую кровать и пристает к ней.
Дочь Хмельницкого не стала скрывать, что недолюбливает мачеху. Дорофеева, по ее словам, способна на подлость.
Диана Дорофеева, в свою очередь, обвинения падчерицы отрицает. Избранница артиста уверена, что Анастасия хочет выжить ее из квартиры.
В рамках ток-шоу "На самом деле" Первого канала был проведен ДНК-тест. Экспертиза установила, что Наумкин и Дорофеева не являются даже дальними родственниками. В итоге Диана призналась, что Юрий ее бывший любовник. Эти отношения, как заметила любимая женщина Хмельницкого, завершились довольно давно. Полиграф подтвердил, что Диана Дорофеева говорит правду. По мнению эксперта шоу Романа Устюжанина, дочь звезды сериала "Мент в законе" пытается выжить мачеху из квартиры.
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