Известный актер о любви к Арнтгольц: Я говорил Татьяне о своих чувствах

Звезда отечественных теленовелл объединяла совместная работа.

На съемках сериала "Талисман любви" Станислав Бондаренко влюбился в коллегу по площадке Татьяну Арнтгольц. Чувства актера к партнерше были заметны окружающим, что породило слухи о романе знаменитостей.

В свежем интервью Станислав Бондаренко рассказал шоумену Борису Корчевникову правду о природе отношений с Татьяной Арнтгольц. По словам 36-летнего актера, несмотря на влюбленность, с Татьяной он встречаться не стал. Дело в том, что у Станислава на тот момент была девушка. Артист не смог поступить некрасиво по отношению к ней.

"Я говорил Татьяне о своих чувствах, но... мы просто остались хорошими друзьями", – поведал актер отечественных теленовелл.

Через несколько лет после съемок сериала "Талисман любви" Станислав Бондаренко женился на коллеге по цеху Юлии Чиплиевой. В 2009-м супруга подарила знаменитости сына Марка. Этот брак артиста просуществовал восемь лет. Как писали "Дни.ру", Бондаренко и Чиплиева расстались из-за постоянных конфликтов.

Развод Станислава и Юлии длился более года. Актеры не смогли сразу урегулировать все необходимые вопросы из-за насыщенных рабочих графиков.

Сегодня Станислав Бондаренко счастлив с предпринимательницей Аурикой Алехиной. У супругов подрастают две очаровательные девочки – Алексия и Микаэла.