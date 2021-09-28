Арнтгольц сразила наповал фигурой после родов: Хабаров взмолился от увиденного

Актриса Татьяна Арнтгольц похвасталась точеной талией.

В начале года Татьяна Арнтгольц стала мамой во второй раз. Актриса подарила мужу, звезде сериала "Кухня" Марку Богатыреву, сына. Мальчик получил имя Данила.

Арнтгольц не стала задерживаться в декретном отпуске. Спустя всего пару месяцев после появления малыша Татьяна вернулась к работе на телевидении и репетициям в театре. В личном микроблоге актриса опубликовала свежее фото созданное, судя по всему, в гримерной. Актриса запечатлена в синем облегающем платье. Наряд подчеркивает идеальную фигурку знаменитости.

Красота Татьяны Арнтгольц сразила подписчиков наповал. Звезде оставили сотни восторженных сообщений. 40-летний актер Антон Хабаров тоже не смог сдержать эмоций. "О Боже !!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – взмолился артист в комментариях к фотографии Татьяны Арнтгольц.

Напомним, Арнтгольц и Хабаров – актерский дуэт. Татьяна и Антон много раз встречались на съемочной площадке. Особенно зрителям полюбилась душераздирающая история любви "И все-таки я люблю...", в которой артисты сыграли главные роли. Также знаменитости вместе работали в проекте Первого канала "25-й час".