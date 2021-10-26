Режиссера "Аритмии" Хлебникова доставили в больницу с ковидом

Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.
Как сообщает URA.RU, Хлебников несколько дней назад пожаловался на слабость и сильный кашель. ПЦР-тест показал положительный результат, после этого режиссера отправили в клинику под наблюдение медиков.
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