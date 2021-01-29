Наслаждение по инструкции: звезде Netflix наняли профессионалку для секс-сцены

По словам знаменитости, секс-сцены для нее – всегда сложная задача. В такие моменты Фиби Дайневор не может избавиться от чувства уязвимости. По сюжету сериала "Бриджертоны" героиня актрисы занимается рукоблудием. Перед съемками Фиби получила подробную инструкцию: ей следовала изобразить наивысшую точку наслаждения.
"Такое сложно репетировать, поэтому ты и не репетируешь, ты просто делаешь это", – рассказала Дайневор в свежем интервью.
Специально для работы над интимными эпизодами создатели сериала "Бриджертоны" наняли профессионального координатора – Лиззи Тэлбот. Эксперт помогал Фиби Дайневор сыграть достоверно.
Дайневор благодарна продюсерам картины за то, что они не оставили ее один на один с режиссером-мужчиной. Актрисе пришлось бы пережить много стресса, не будь на площадке женщины-координатора. Специалист создал комфортные условия для звезды ленты.
Напомним, сериал "Бриджертоны" выходит на Netflix. Картина уже установила рекорд на платформе. За 28 дней ленту посмотрели 82 миллиона пользователей. Во многих странах телепроект вошел в топ лучших.
Популярные темы форума
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Массовые аресты
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Нату в игнор
Дава бил Бузову
Не могу похудеть
От вируса маски не спасают