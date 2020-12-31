Горбань из "Кухни" закружилась в эротичном танце после древнего обряда

Звезда сериала "Кухня" необычно поздравила поклонников с наступающим Новым годом. Мария Горбань показала горячее видео.

Знаменитость сейчас находится на Бали. Артистка и ее избранник улетели на курорт около недели назад. На острове Мария Горбань отпраздновала 34-летие.

В особенный для себя день звезда сериала "Кухня" посетила традиционную для здешних мест церемонию огня. Ритуал пришел на Бали из ведических учений более пяти тысяч лет назад. Во время обряда его участники наполняются силами для реализации своих целей и намерений.

Судя по всему, священный огонь вдохновил Марию Горбань на съемки эротичного видео. Пикантный ролик звезда сериала "Кухня" опубликовала в личном микроблоге.

В кадре актриса в бикини и парео под музыку кружится перед зеркалом, дефилирует по территории бунгало и кушает арбуз. Наряд Марии позволяет разглядеть все достоинства ее фигуры.

Горбань отметила, что с 1 января для всех откроется новая книга на 365 страниц. "Напишите ее хорошо, а главное интересно!" – обратилась к поклонникам звезда сериала "Кухня". Также звезда поздравила подписчиков с Новым годом.

"Как классно когда муж оператор!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ох, Машуля! Как же круто! Зарядила прям", "Обалденная", "Афигенская!!!", "Маша, что с ними случилось? Глаз не оторвать", "Какая фигурка , прелесть", – отреагировали на ролик интернет-пользователи.