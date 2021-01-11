Закрутивший роман с Егором Кридом блогер получил роль в сериале

Съемки в комедии "Отпуск" стали дебютом Вали Карнавал. По словам блогера, ее страницу в "ТикТок" заметили продюсеры шоу. Киношники пригласили Валю на кастинг. На пробы девушка шла с уверенностью в успехе.
"Я ни капельки не сомневалась, что все получится", - сказала избранница Егора Крида. Как оказалось, героиня Вали очень похожа на нее саму.
Сериал "Отпуск" выйдет на экраны в феврале, в эфире телеканала ТНТ. В картине также снялись известные актеры Татьяна Догилева и Павел Майков. В сериале появятся резидент Comedy Club Демис Карибидис и звезда ситкома "Универ" Арарат Кещян.
По словам Вали Карнавал, на площадке сериала "Отпуск" царила дружеская атмосфера. Начинающую актрису все поддерживали. По окончанию съемок расставаться с командой было очень тяжело.
Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что певец Егор Крид встречается с известным блогером. Возлюбленной артиста оказалась 19-летняя звезда "Тик-Тока" Валя Карнавал. Отметим, что Валя снималась в клипе Егора "Девочка с картинки". Крид и Карнавал вместе праздновали Новый год в доме Филиппа Киркорова. Сейчас парочка отдыхает в Дубае.
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