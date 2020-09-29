Переломанного Алексея Воробьева парализовало

Актер и певец рассказал об эпизоде, который изменил его жизнь. Алексей Воробьев признался, что теперь не знает страха.

По словам актера, однажды он очнулся в больнице и с ужасом осознал, что не чувствует ног. Нижняя часть тела Алексея Воробьева была парализована. В тот момент знаменитость поняла, что потеряла все.

Кошмарный эпизод в жизни Воробьева произошел более семи лет назад. В 2013 году актер попал в ДТП. Алексей оказался на больничной койке с переломами. Из-за травмы у знаменитости случился инсульт. Кровоизлияние в мозг привело к ужасным последствиям: артист перестал чувствовать ноги.

Алексей Воробьев проходил долгое лечение и реабилитацию. Сегодня артист полностью здоров.

"Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново", – заявил артист.

Как писали "Дни.ру", не так давно появились слухи о тайной женитьбе Алексея Воробьева. Поговаривают, что вокалист заключил брак с Натальей Зубаревой – звездным доктором. Парочку сфотографировали очевидцы в одном из отелей Лас-Вегаса.

Роман Алексею и Наталье приписывают уже пару-тройку лет. Слухи об интрижке с врачом Воробьев всячески опровергает. Между тем, злые языки судачат, что Зубарева ради артиста разрушила брак, в котором родилось двое детей.