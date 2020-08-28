Алексея Воробьева застукали в постели с двумя красотками: Разврат!

Любимец тысяч женщин опубликовал ролик, на котором лежит полуголый в кровати. Он закрывает камеру рукой, и в следующий миг рядом с ним оказывается подружка модельной внешности, которую артист тут же начинает ласкать.
Алексей Воробьев вновь закрывает обзор, через секунду на постели с актером лежат уже две красотки. Они гладят артиста по груди, животу и совершают непристойные движения.
"В третий раз закинул он невод", точнее закрыл камеру, и вместо еще одной модели рядом со звездой оказалась женщина преклонного возраста в спортивном костюме. Алексей Воробьев решил не искушать судьбу, поэтому избавился от несексуальной подружки.
Шуточное видео пришлось по душе поклонникам. Они сравнили ролик со сказкой Александра Пушкина про Золотую рыбку и назвали актера проказником. "Ууууууу, разврат, дядь Леш, ну вы даете канешнаа!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Эх ты ж романтик ты наш", "Сказка о Воробьеве и Золотой Рыбке" 😂 Бойтесь своих чрезмерных желаний", "Шалун", – написали в комментариях.
Несколько лет назад Алексей Воробьев решил круто изменить свою жизнь и уехал в США. Сейчас звезда российских фильмов работает в качестве сценариста, пишет диалоги для сериалов. Свободное время актер посвящает спорту.
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