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Алексей Воробьев тайно женился в Америке

Алексей Воробьев тайно женился в Америке

Алексей Воробьев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российского актера и его подругу заметили на отдыхе. Алексей Воробьев спровоцировал слухи о женитьбе.
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Отечественная знаменитость некоторое время проживает в Лос-Анджелесе. Не так давно Алексей Воробьев появился в сериале от Netflix "Космические войска".

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 Алексей Владимирович Воробьев

Алексей Владимирович Воробьев музыкант, актер, певец, композитор, режиссер, продюсер

На днях артиста заметили в одном из отелей Лас-Вегаса. Его сопровождала дама – звездный доктор Наталья Зубарева. Парочка отдыхала у бассейна.

Алексей и Наталья общаются уже несколько лет. Ходят слухи, что между молодыми людьми есть нечто большее, чем дружба. Воробьев эту информацию отрицает.

Между тем поговаривают, что Зубарева уже продолжительное время тайно навещает артиста в США. Якобы ради Алексея девушка бросила мужа, от которого родила двоих детей. К слову, знаменитости часто публикуют в соцсетях фото, созданные в одинаковых местах.

Есть версия, что артист и доктор приехали в Лас-Вегас, чтобы пожениться. Влюбленные часто выбирают этот город, чтобы зарегистрировать отношения. Дело в том, что процесс подачи заявления здесь упрощен, и занимает не более пяти минут. Причем расписаться могут не только жители США, но и туристы.

Журналистам удалось выяснить, что Алексей Воробьев и Наталья Зубарева уже вернулись в Москву. В столицу они прилетели на разных рейсах, однако уже на следующий день в соцсетях артиста появилось фото собаки врача. Возможно, молодые люди теперь живут вместе.

Автор: 18 сентября 2020, 13:08 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мускулистый Воробьев в мокрых трусах нежится на солнце

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