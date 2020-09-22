"Может меня поднять": Пеговой подобрали идеального партнера

По словам знаменитости, она впервые получила предложение поучаствовать в "Ледниковом периоде" 14 лет назад. Тогда звезда сериала "Акушерка" Ирина Пегова была вынуждена отказать продюсерам проекта. В тот момент знаменитость посвящала все свое время уходу за новорожденной дочерью Татьяной.
"И спросили: "Ирочка, а сколько вы весите?". А я говорю: "62 килограмма!". Тогда они спросили смогу ли я похудеть? Ну…" – вспомнила ту беседу Ирина Пегова в студии шоу "Вечерний Ургант".
Звезда сериала "Акушерка" отметила, что сегодня ее вес достигает 63 килограммов, и на это раз он не стал проблемой для устроителей шоу. Ирина Пегова сообщила, что ей подобрали крепкого партнера. Российский фигурист Алексей Тихонов идеально подошел актрисе. "Единственный, кто может меня поднять", – пошутила звезда.
Пегова не стала скрывать, что тренировки на льду даются ей тяжело. В рамках проекта "Ледниковый период" знаменитость узнала много интересного о фигурном катании. Артистка сообщила ведущему Ивану Урганту, что лезвия коньков имеют два ребра. Самое сложное, по мнению звезды, научиться кататься и на одном ребре и на другом.
Артистка считает, что главное на льду – правильно падать. "Я часто падаю, по пока все хорошо, мягонько!" – пошутила Ирина Пегова.
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