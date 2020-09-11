Юлия Хлынина огорошила сообщением о замужестве

Актриса Юлия Хлынина редко и скудно комментирует личную жизнь. На этот раз она удивила поклонников тем, что уже давно вышла замуж.

Звезда известна участием в проектах "Закон каменных джунглей", "Звоните ДиКаприо!", "Купи меня". Она слывет одной из самых востребованных и самых красивых российских актрис.

Однако о личной жизни девушка рассказывает мало и редко. Все изменилось совсем недавно. 28-летняя Юлия огорошила своих фанатов сообщением о том, что уже давно вышла замуж. Она показала фото, на котором предстала в свадебном платье. Оказывается, новоиспеченному союзу уже почти полгода. Об этом она рассказала в своем "Инстаграм".

"Весной самоизолировалась глубоко в семью. Брак – это (нецензурно. – Прим. ред.)" – написала она.

До этого актриса встречалась с коллегой Егором Корешковым, но в 2018-м они расстались. С тех пор она стала молчаливой на тему личной жизни. Но не может же быть такая красивая леди одна. В прошлом году стало известно, что место в ее сердце занял 29-летний бизнесмен Алексей Милевский, пишет "Вокруг ТВ". Тогда Хлынина показала шикарное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Супруг Юлии Хлыниной бизнесмен Алексей Милевский является инвестиционным директором Mail.ru Group. Сумма инвестиций, которыми он управляет, более 400 миллионов долларов. В прошлом году он вошел в список Forbes как самый перспективный молодой россиянин.