Джим Парсонс объяснил свое решение уйти из сериала "Теория большого взрыва"

Исполнитель роли ученого Шелдона Купера в американском ситкоме "Теория большого взрыва" признался, что незадолго до закрытия шоу в его жизни началась черная полоса. Джим Парсонс не смог справится с грузом свалившихся проблем.

Актер стал гостем подкаста звезды сериала "Доктор Кто" Дэвида Теннанта. Джим Парсонс рассказал коллеге по цеху, почему решил уйти из "Теории большого взрыва".

По словам артиста, заключая двухгодичный контракт с создателями теленовеллы, он не мог избавиться от странного предчувствия. Джиму казалось, что по истечении срока договора сниматься в проекте он больше не будет.

Парсонс поведал также, что на его решение покинуть сериал "Теория большого взрыва" повлияло много факторов. Например, элементарная усталость. Помимо ситкома, артист работал в спектаклях и снимался в рекламе. "Я был истощен", - признался американский актер.

Также Джим был расстроен из-за своей 14-летней собаки, которая доживала последние дни. После смерти любимца звезду сериала "Теория большого взрыва" ожидали новые беды. Джим поскользнулся во время работы на сцене и сломал ногу.

Парсонс признался, что испытывал сильный страх. Артисту казалось, что он стоит у обрыва, и впереди его ждет что-то мрачное. Джим осознал: к окончанию 12-го сезона "Теории большого взрыва" ему исполнится 46 лет, и он будет всего на шесть лет моложе отца, когда тот скончался. Пора что-то менять и пробовать новое, решил актер. Джим очень огорчился из-за того, что комедийное шоу закрыли после его ухода.