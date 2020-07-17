Звезда сериала "Родители" о закулисье нового сезона

На телеканале "Супер" стартовал новый сезон сериала "Родители". Актриса Анастасия Крылова, сыгравшая Полину Соколову, рассказала о работе над ролью и о том, что ждет героев.



В центре сюжета оказались актеры Анастасия Крылова и Александр Самойленко-младший. По сценарию, они скоро станут родителями. По словам артистки, этой сезон для нее отличается, в первую очередь, тем, что ее героиня ждет ребенка.

Съемки сериала "Родители" девушка провела с накладным животом. Она призналась, что психологически очень вжилась в роль беременной. Анастасия Крылова вела себя настолько реалистично, что ее партнеры по площадке даже иногда забывали, что на самом деле она не в положении: уступали место и заботились.

Самым неожиданным в новом сезоне сериала "Родители" стали для актрисы перепады настроения ее героини Полины. Из-за беременности она стала очень капризной и резкой, что абсолютно не в ее характере.

Режиссер фильма Александр Жигалкин считает такое поведение совершенно оправданным, поскольку в такой период у девушек бушуют гормоны.

Что касается личной жизни звезды сериала "Родители", то она предпочитает хранить ее втайне. Единственное, Анастасия Крылова заверила, что от мужчины она точно не потеряет голову.

