Сериал "Содержанки" Константина Богомолова переименуют и покажут британцам

Телевизионщики Великобритании планируют показывать российских "Содержанок" на онлайн-платформе Walter Presents. Также по условиям сделки покупатель имеет право пустить сериал в эфире Channel 4.
Жители Соединенного Королевства узнают теленовеллу Константина Богомолова под другим названием. "Содержанок" переименуют в "Russian Affairs", что дословно с английского переводится как "Русские дела". Добавим, что за российскую драму зарубежные телевизионщики по некоторым данным заплатили примерно 255 тысяч долларов.
Хорошие деньги Start принесла предыдущая сделка с Amazon Prime Video. Поговаривают, что за право показа сериала "Содержанки" в некоторых европейских государствах видеосервис компании Amazon заплатил около миллиона долларов. В целом продажа ленты за рубеж принесла ее создателям 86 миллионов рублей по курсу на 8 июня 2020 года.
По словам генерального директора Start Юлии Миндубаевой, производство двух сезонов сериала Богомолова полностью окупилось. Она подчеркнула, что 80% выручки проекту дала платная подписка на Start.
Между тем ходят слухи, что на съемки первого сезона сериала "Содержанки" и маркетинг киношники затратили 200 миллионов рублей, а на создание второй части – 160 миллионов рублей. Сейчас готовится продолжение теленовеллы.
Популярные темы форума
Зачем Путин меняет Конституцию?
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Всё таки кто тут осведомительница
Кто такой Клава??
Почему у Путина снизился рейтинг?
Почему женщина становится страшная
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Хотите жить в Европе?
Не хочу большой бюст!