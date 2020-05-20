Звезда "Содержанок" Аксенова объяснила груды мусора в своей квартире

Актриса стала гостьей ток-шоу "Вечерний Ургант". В рамках программы знаменитость прокомментировала фотографию, которую опубликовала в личном микроблоге еще в 2018 году. В кадре Любовь Аксенова лежит на груде пластиковых отходов.
Ведущему Ивану Урганту звезда сериала "Содержанки" сообщила, что очень встревожена из-за проблем экологии. Артистка решила посмотреть, сколько она и ее супруг выкидывают пластика. Четыре месяца все подобные отходы Любовь мыла, высушивала и складывала на балкон. "Он весь был завален, на кухне было темно", – заметила артистка.
Через 400 дней, когда хранить было уже негде, Аксенова и ее избранник все вытащили, сфотографировали и отправили на переработку. Звезда сериала "Содержанки" очень благодарна мужу за то, что он терпел неудобства ради эксперимента. Более того, супруг активно помогал знаменитости сортировать и мыть бутылки, контейнеры и прочее.
Напомним, что актриса замужем за продюсером Павлом Аксеновым с 2012 года. Любовь познакомилась с избранником на премьере. По словам знаменитости, это была любовь с первого взгляда. Сериал "Содержанки" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.
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