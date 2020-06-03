"Эй, Лобанов!": звезда "Интернов" Ильин пожаловался на фамильярных поклонников

Ильин не имеет ничего против, когда аудитория сериала "Интерны" принимает его за медика Лобанова. Артист рад узнаваемости и любит общаться с поклонниками. Между тем Александра очень раздражает, когда незнакомцы позволяют себе панибратство.
Иногда на улице к артисту подбегают люди и восклицают: "Эй, Лобанов!" "Это из разряда какой-то быдло-гопнической фигни", – рассудила звезда сериала "Интерны". Ильин подчеркнул, что такое обращение достойно грубого ответа.
Александр не волнуется из-за того, что аудитория воспринимает его как актера одной роли. Ранее у знаменитости были переживания по этому поводу, но они ушли на второй план. Съемки сериала "Интерны" завершились четыре года назад, за это время жизнь Александра очень изменилась.
Артист очень благодарен проекту. Работа в теленовелле принесла Ильину много положительных эмоций. Более того, Александр считает ситком одним из самых важных на отечественном телевидении.
Напомним, что после сериала "Интерны" Александр Ильин снялся в ряде хороших картин. В 2010 году актер стал членом музыкальной группы "План Ломоносова". Сейчас коллектив записывает шестой альбом.
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