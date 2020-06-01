Виктор Логинов из сериала "Счастливы вместе" показал младшего сына: Точная копия

Звезда сериала "Счастливы вместе" показала одного из сыновей. Наследник оказался копией Виктора Логинова.

Накануне сын артиста Иван отпраздновал день рождения. Ребенку знаменитости исполнилось девять лет. По словам Виктора Логинова, парень, хоть и похож на него внешне, актерством не увлечен. Иван решил выбрать собственный путь.

Напомним, у Виктора Логинова пятеро детей. В 1994 году артист впервые женился. Его избранницей стала девушка по имени Наталья. Виктор усыновил ребенка возлюбленной от прошлых отношений. Также в этом браке у артиста родилась дочь Анна. Второй супругой актера была Снежана Морозова. Она подарила звезде сериала "Счастливы вместе" сына, которого назвали Дмитрий. В третий раз знаменитость пошла под венец с девушкой Ольгой. В этих отношениях появились младшие отпрыски Виктора – Александр и Иван.

Отметим, что сегодня у 45-летнего Виктора Логинова новая зазноба. Актер встречается с коллегой по цеху Марией Гуськовой. Интересно, что новая избранница артиста на пять лет младше его дочери Анны.

Звезда сериала "Счастливы вместе" познакомилась с молодой актрисой на репетиции. Виктор и Мария вместе играют в спектакле "Классические шалости". Судя по всему, совместная работа сблизила Логинова и Гуськову. Поговаривают, что влюбленные уже живут вместе.