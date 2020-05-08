Называет мамой: Джоли в бешенстве из-за сближения дочери с Энистон

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон нашла общий язык с одной из дочерей бывшего мужа Брэда Питта. Этот факт выводит из себя маму девочки Анджелину Джоли.

Отпрыску знаменитостей, Шайло, в конце мая исполнится 14 лет. Дочь Джоли и Питта уже достаточно взрослая, чтобы выбирать круг общения. К большому сожалению для Анджелины, ее наследница подружилась с бывшей супругой Брэда. Джоли от происходящего в бешенстве.

По сообщениям зарубежных СМИ, Шайло Джоли-Питт сблизилась со звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Более того, экс-супруга артиста так очаровала юную девушку, что та называет ее второй мамой. Ходят слухи, что Энистон составила дочери Питта протекцию в проекте со своим участием.

По словам инсайдера близкого к звезде сериала "Друзья", Шайло очень любит обоих родителей. Однако сейчас она хочет побыть вдали от матери и ближе к отцу.

Ранее сообщалось, о разладе между Анджелиной и Шайло. Актриса выступала против общения дочери с Дженнифер Энистон. Ситуацию осложнял тот факт, что наследница голливудской дивы сменила имя, став Джоном. Поговаривают, что подросток готовится к операции по смене пола.

Сплетни о возможных переменах в жизни Шайло Анджелина комментировать отказывается. Между тем в интервью популярному изданию, она сообщила, что две ее наследницы попали на стол к хирургу из-за проблем со здоровьем.