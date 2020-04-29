Растолстел и обрюзг: звезду сериала "Друзья" сложно узнать после странного исчезновения

Перри попал в объектив папарацци в Лос-Анджелесе. Артист направлялся по своим делам и, судя по всему, не замечал преследовавших его репортеров.
На опубликованных в американских таблоидах кадрах сложно узнать звезду сериала "Друзья". Мэттью Перри заметно поправился и обрюзг. Поклонники даже решили, что артист болен – очень уж нездоровый у него был вид, сообщает The Sun.
Добавим, что знаменитый Чендлер пропал с радаров около полугода назад. Все это время о судьбе актера ничего не было известно. Совсем недавно знаменитость дала о себе знать. Мэттью Перри написал в соцсетях, что устал от карантина. Артист опубликовал шуточный пост в стиле своего персонажа из сериала "Друзья": признался, что носит брюки и делает овсяное печенье.
Поклонники культовой теленовеллы с нетерпением ждут обещанного продолжения. Незадолго до карантина из-за коронавируса создатели сериала "Друзья" рассказали о начале съемок 60-минутного эпизода. В проекте принимают участие все звезды ситкома: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. Напомним, сериал "Друзья" можно смотреть онлайн на видеосервисе ivi.ru.
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