Доведенная Питтом Энистон забаррикадировалась в доме

Звезда сериала "Друзья" рассказала о самом непростом периоде в ее жизни. Дженнифер Энистон все еще переживает из-за развода с Брэдом Питтом.

Энистон и Питт были одной из самых красивых голливудских пар. Сообщение о расставании знаменитостей в 2005 году стало громом среди ясного неба. Дженнифер и Брэд тогда успокаивали поклонников, уверяли, что расстаются друзьями, дескать, отношения себя изжили.

Тем не менее, незадолго до официального заявления о разрыве в прессе и Сети активно муссировались слухи о неверности Брэда. Поговаривали, что артист увлекся партнершей по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. Энистон до последнего не хотела верить сплетням. Да и Питт был очень убедителен, когда просил не обращать внимания на слухи об изменах.

Звезда "Друзей" хотела сохранить брак. Знаменитость даже обратилась к психологу. Специалист помогал Дженнифер и Брэду преодолевать кризис в общении.

Последней каплей для Энистон стали опубликованные в желтой прессе снимки. Папарацци запечатлели Брэда Питта в компании Анджелины Джоли. Благоверный Дженнифер проводил время с коллегой по цеху и ее приемным сыном Мэддоксом.

"Мир был потрясен, и я была потрясена. Я чувствовала себя сердитой, обиженной и смущенной", – рассказала о своих эмоциях звезда сериала "Друзья".

Дженнифер Энистон была доведена до нервного срыва. Она позволила горю завладеть собой. Артистка забаррикадировалась в доме, отказалась от общения с друзьями и прессой. Знаменитость долгое время не читала новости, ведь там активно обсуждали ее личную жизнь.

Звезда сериала "Друзья" до сих пор переживает из-за прошлого. "Бывают ли у меня дни, когда я устраиваю себе небольшую вечеринку жалости? Абсолютно", – цитирует Дженнифер Энистон Mirror.