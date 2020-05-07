"Башня" из волос сделала Толкалину неузнаваемой

Артистке досталась роль "Красоты". В кадре знаменитость была облачена в черное платье с золотым принтом. В тон к наряду костюмеры, работающие над фильмом, подобрали длинные серьги. Чтобы образ казался завершенным, на голове Любови Толкалиной соорудили "башню" из волос – высокую прическу, в которую вплели ярко-синюю прядь.
В сказочном образе Толкалину сложно было узнать. Броский макияж добавил возраста знаменитости. В реальной жизни 42-летняя Любовь выглядит свежее, так как предпочитает более нейтральные оттенки мейкапа.
Отметим, что костюмы для картины "Феодосийская сказка" создал популярный в нашей стране дизайнер Игорь Дадиани. Историк моды шил наряды для многих популярных фильмов, например, "Гардемарины-4" и"Тайны дворцовых переворотов".
Добавим, что фильм "Феодосийская сказка" повествует о ребенке по имени Митя. Мальчик пытается спасти волшебную страну Мечты, которая находится на грани катастрофы. Сказочный мир создал отец Мити еще в детстве. Повзрослев, родитель главного героя потерял веру, из-за этого волшебному государству грозит исчезновение. Только Митя может спасти сказочный мир.
Съемки ленты с участием Любови Толкалиной происходили осенью прошлого 2019 года в Крыму. В картине "Феодосийская сказка" также снялись: Евгений Журавкин, Николай Нечаев и Виталий Таганов.
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