Звезда "Склифосовского" Мария Куликова бросилась на поиски дочери

В центре сюжета теленовеллы – персонаж по имени Ольга. Женщина узнает, что пропала ее дочь, студентка Ксения. Девушка не берет трубку и не появляется в общежитии. Героиня Марии Куликовой бросается на поиски.
Ольге удается выяснить, что пропала еще одна учащаяся вуза. Исчезнувшая девушка, как и Ксения, встречалась с Иваном, сыном высокопоставленного чиновника. В ходе расследования в апартаментах молодого человека находят следы крови. Героиня Куликовой подозревает страшное, она вне себя от горя. Тем временем судьба готовит Ольге новые испытания, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Режиссером четырехсерийной теленовеллы выступил Петр Степин. Вместе с Марией Куликовой в картине снились Владислав Резник, Наталья Капитонова, Дмитрий Пустильник, Ева Аникей, Виктор Рыбчинский, Максим Брагинец, Сергей Хотьков. Смотрите мелодраму "Любовь с риском для жизни" на канале "Россия 1" 11 апреля в 20:40 мск.
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