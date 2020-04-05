"Забыл, что это кино": Петров публично оценил работу возлюбленной

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров похвалил возлюбленную Стасю Милославскую за отличную работу в сериале "Колл-центр". Артист уверен, что серия, в которой снялась девушка, получилась самой интересной.

прочитано 565 раз