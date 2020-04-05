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"Забыл, что это кино": Петров публично оценил работу возлюбленной

Александр Петров. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров похвалил возлюбленную Стасю Милославскую за отличную работу в сериале "Колл-центр". Артист уверен, что серия, в которой снялась девушка, получилась самой интересной.
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Петров уверен, что Милославская показала профессиональное мастерство. Александр поздравил Стасю с трогательным и красивым исполнением роли.

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 Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

Высказался артист и о режиссерах "Колл-центра" Наташе Меркуловой и Алексее Чупове. Актер сериала "Полицейский с Рублевки" отметил, что его, как зрителя, заставили переживать.

"Многих из артистов я знаю лично, наверняка знаю производственную группу, кто ставит свет, записывает звук, заведует реквизитом и т.д. Конечно, я знаю, Чупова и Меркулову – маму и папу этого сериала. Но. Я совсем забыл, что я знаю этих ребят, забыл, что это кино. Я сижу на карантине. И каждый день мы ждали серию (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написал Петров в личном "Инстаграм".

Александр также выразил благодарность другим актерам, сыгравшим в сериале "Колл-центр". Знаменитость уверена, что теленовелла стала большой победой не только для ее создателей, а для всей российской киноиндустрии. Перов подчеркнул, что сценарий не был украден или адаптирован у зарубежных коллег, как это часто бывает. Между тем многосерийная картина получилась логичной, продуманной и отлично снятой.

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Публикация от Alexander Petrov (@actorsashapetrov)

Александр Петров заметил, что никто не просил его хвалить фильм. Он поделился впечатлениями по собственной инициативе.

Напомним, сериал "Колл-центр" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.

Автор: 5 апреля 2020, 05:36
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