Главная Рейтинг сериалов Новости Промокод на ivi: 14 дней бесплатно

Топ новостей

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
Стало известно об уходе Александра Домогарова
В России создали лекарство для лечения коронавируса
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
партнеры
Суббота
11 апреля
Лента новостей
02:25
"Легкие в труху": звезда сериала "Счастливы вместе" о страшном диагнозе
00:07
Оксана Самойлова попала в больницу после скандала с Джиганом
22:14
Муж Нюши отреагировал на ее воссоединение с Кридом
21:27
Сын покалечил Максима Галкина (видео)
20:31
"Зубы были в крови": Галустян сильно пострадал
20:13
Звезда "Папиных дочек" показала подросшего сына
19:51
Собянин ввел в Москве цифровые пропуска
18:29
Королева "засветила" грудь и прикрылась подушкой
18:00
"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике
17:59
Коронавирус помешал: Кремль решил судьбу парада Победы – 2020
17:47
"Посадили голым задом на муравейник": Гальцев рассказал о жутких издевательствах
17:10
"Примитивное создание": Бородина получила под дых за беспечность
17:09
Зятю Григорьева-Апполонова дали от ворот поворот на шоу "Дом-2"
16:55
"Можно простить": Гордон вступилась за напавшего на жену Прилучного
16:24
Голубкина оправдалась после слов о "вонючих бабках" в храме
16:18
Деньги заканчиваются? На что будет жить Самойлова после развода с Джиганом
15:59
Имбирь и чеснок признали неэффективными в борьбе с коронавирусом
15:40
Успенская сильно изменилась после конфликта с дочерью
15:26
"Скотоложество": Тарзан залез между ног слону
14:38
Николаев показал зажигающих Пугачеву и Вайкуле во время карантина
14:11
Знаменитый врач заявил о "русском чуде" во время пандемии коронавируса
13:57
Агата Муцениеце спряталась после избиения
13:37
Три разных вируса: появились данные о странной мутации COVID-19
13:32
Стали известны новые детали болезни Корчевникова
12:51
Плющенко шокировал народ тренировкой сына (видео)
12:50
Любит качков: раскрыты половые извращения Киркорова
12:13
"Кашель кошмар": Дана Борисова подхватила заразу
12:01
Анастасия и Юлиан объявили о разводе через год после свадьбы
11:29
Сделано официальное заявление о состоянии госпитализированной Бабкиной
11:22
Количество заболевших коронавирусом в России превысило 13 тысяч
11:08
"Ты сдуваешься": Лещенко откровенно рассказал о своем самочувствии
10:43
"Было за нее страшно": новые подробности скандала в семье Прилучного
10:11
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
09:44
Актер из "Гарри Поттера" впервые станет отцом
08:45
Первый канал вернул в эфир сжульничавшую звезду "Что? Где? Когда?"
06:47
"Плохие артисты": истерику Муцениеце из-за зверств Прилучного посчитали мерзкой постановкой
04:29
Раскрыта личность новой любовницы Кержакова
02:26
Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 апреля 2020 года
02:06
Певица Елка заявила об усыновлении ребенка
00:14
"Отмойте свои рты": униженная Гузеева спасается бегством
21:56
"Разводись и иди работать": Самбурская врезала расклеившейся Муцениеце
21:53
Назван единственный способ спасти Россию от коронавируса
21:52
В одном из московских домов жильцы затравили соседку за игру на пианино
21:41
В Москве у безработного мужчины украли 4 миллиона
21:06
"Закупайте памперсы": ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась
20:50
В Подмосковье намерены ввести пропускной режим из коронавируса
20:45
В Башкирии из-за пандемии коронавируса закрыли все кладбища
20:24
Тренировки дома против эпидемии
20:04
Коронавирус: приколы про COVID-19
20:02
В Москве ввели пропускной режим: все подробности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Без меня ей никак. Я ей нужен": неожиданная реакция сына Джигарханяна на выпад Цымбалюк-Романовской
"Он в рабстве у тебя?": Мартиросян изумился рассказу Бузовой о возлюбленном
Пир во время чумы: подробности шикарной свадьбы Анастасии Волочковой
У Бориса Корчевникова нашли коронавирус
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике
Сериалы

"Легкие в труху": звезда сериала "Счастливы вместе" о страшном диагнозе

Янина Бугрова. Фото: instagram.com/bugrovayanina_official/
Актриса Янина Бугрова считает, что врачи отнеслись к ее заболеванию с недостаточным вниманием. Если бы она не настояла на госпитализации, болезнь обернулась бы инвалидностью, а что еще хуже – смертью. 
прочитано 120 раз

Бугрова узнала о своем заболевании в начале апреля. После возвращения из отпуска во Франции актрисе сделали тест на коронавирус, как и всем, кто прилетал тогда из-за границы. Результат был положительным, о чем Янина рассказала всем своим поклонникам. 

ПО ТЕМЕ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Не назначили лечения: зараженная COVID-19 звезда "Счастливы вместе" находится на грани

Звезду поместили на карантин, который, как выяснилось позже, она нарушила. Медики во время планового обхода не обнаружили актрисы по месту прописки и стали активно искать ее с привлечением внимания в СМИ. Оказалось, что Бугрова отсиживалась на карантине по другому адресу. 

Однако, спустя некоторое время, 43-летняя артистка забила тревогу – здоровье постепенно стало ухудшаться и, как считает сама Янина, если бы она не настояла на госпитализации, все могло бы закончиться довольно плачевно. Актриса рассказала, что врачи поставили ей диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония, но, поскольку они посчитали, что она выглядит здоровой, обязали сидеть на карантине и проходить лечение на дому. 

"Спасибо огромное" тому доктору, который сказал, что такие, как я, должны сидеть дома. Люди сидят дома и уповают на Господа, а потом легкие в труху. Если бы я не настояла на госпитализации, осталась бы инвалидом или вообще отбросила копыта", – делится девушка с журналистами телеканала "Россия 1". 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Янина Бугрова (@bugrovayanina_official)

Сейчас актриса советует всем, кто заразился коронавирусом при первом же ухудшении самочувствия сообщать врачам и настаивать на госпитализации. 

"У меня были очень хорошие показатели, а в итоге болезнь развивалась быстро", – делится Янина. 

Коронавирус опасен в первую очередь тем, что разрушает клетки легких. Людей приходится подключать к аппарату ИВЛ, поскольку им становиться тяжело дышать. От этой инфекции во всем мире уже погибли более 100 тысяч человек.

12 апреля 2020, 02:25

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Предсказан распад Украины из-за коронавируса
65-летний Лукашенко сдался под напором коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
Дума и правительство взяли на контроль волнующие россиян вопросы

Шоу-бизнес

"Можно простить": Гордон вступилась за напавшего на жену Прилучного
Зятю Григорьева-Апполонова дали от ворот поворот на шоу "Дом-2"
"Примитивное создание": Бородина получила под дых за беспечность
"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике

Проишествия

Есть пострадавшие: подробности взрыва в центре Москвы
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Было за нее страшно": новые подробности скандала в семье Прилучного

Нашлись свидетели отвратительной ссоры актера с женой
Шоу-бизнес

Любит качков: раскрыты половые извращения Киркорова

Певец тащится от красивых мужчин
Шоу-бизнес

"Ты сдуваешься": Лещенко откровенно рассказал о своем самочувствии

Артист дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Успенская сильно изменилась после конфликта с дочерью

Артистка поправилась

Гороскоп

Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Курьерская доставка: Аршавин сменил работу
Медведева сделала заявление о смене гражданства
Тутберидзе взвыла из-за смерти близкого человека
Овечкин решился на серьезный шаг из-за пандемии коронавируса

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+