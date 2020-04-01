Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз

У Михаила и его супруги Ларисы появилась дочь. Радостное событие произошло в минувший вторник, 31 марта.
Полицеймако опубликовал в личном "Инстаграм" фото из больницы. Актер сфотографировал свое отражение в зеркале лифта. На снимке знаменитость облачена в хирургический костюм, маску и медицинскую шапочку. Судя по наряду, Михаил присутствовал при родах.
Отметим, что в комментариях к публикации артиста поздравили многие коллеги по цеху. Новорожденной желали здоровья, а ее родителям семейного благополучия.
Артист Гоша Куценко предложил имя для дочери Михаила Полицеймако – Эльвира. Однако родители уже назвали ребенка Марией.
Напомним, Михаил Полицеймако женат во второй раз. В этом браке у него подрастает еще две дочери – Эмилия и София.
Первой женой актера была Ольга Лысак. Она родила Михаилу наследника Никиту. Через несколько лет после свадьбы пара рассталась. Экс-супруги разводились со скандалом.
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