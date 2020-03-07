Коллега по сериалу "Триггер" раскрыла тайну Матвеева

Познакомившись на площадке с Максимом, Владислав понял, что профессиональному уровню коллеги по цеху надо соответствовать. По словам Тирона, Матвеев в момент работы невероятно сконцентрирован, в его актерской игре нет ничего лишнего.
Каждую свободную минуту Максим самосовершенствовался. Даже во время перерыва артист был занят делом. Как-то Владислав Тирон зашел в гримерку артиста, он был поражен, увидев там спортивные тренажеры.
"Он в сериале худой, сухой, видны все мышцы. Он ходил в тренажерный зал, постоянно ел что-то свое из боксов и качался даже в гримерке", – цитирует раскрывшего тайну Тирона Sobesednik.ru.
Ранее Матвеев признавался, что работая над ролью, консультировался с опытным психологом и изучал специальную литературу. Более того, Максим сам побывал в шкуре пациента "мозгоправа".
Напомним, Максим Матвеев сыграл в сериале "Триггер" психотерапевта Артема Стрелецкого. У персонажа к лечению ментальных заболеваний особый подход – терапевт в буквальном смысле доводит клиентов до бешенства, устраивая им различные подставы. По сценарию, необычные методы героя уже довели до беды, один из пациентов Стрелецкого покончил с собой. Артем, осужденный за доведение до самоубийства, получает четыре года за решеткой. После условно-досрочного освобождения психотерапевт возвращается к практике.
Отметим, что 5 марта на Первом канале состоялась развязка драматической теленовеллы "Триггер". Финал у картины открытый. Возможно, создатели планируют запуск второго сезона.
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