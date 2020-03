Звезда сериала "Крепостная" обратилась к фанатам из охваченной коронавирусом Америки

Звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук сейчас в Лос-Анджелесе. Артистка призналась, что испытывает страх из-за распространяющейся по всему миру заразы.

В США знаменитость улетела еще месяц назад, чтобы сниматься в новом проекте. Теперь же из-за пандемии коронавируса большинство местных киностудий заморозили работу над фильмами и сериалами на неопределенный срок. Катерина Ковальчук призналась, что вынуждена сидеть дома.

По словам звезды сериала "Крепостная", события, которые разворачиваются во всем мире, напоминают ей игру на приставке PS4 – "The Last of Us". В ней планета опустошена и враждебна после вспышки коварного вируса. "Страшно", – одним словом охарактеризовала свои эмоции Ковальчук в личном "Инстаграм".

Затем знаменитость отметила, что происходящее сейчас – неоспоримый плюс для экологии. Катерина Ковальчук, судя по всему, имела ввиду результаты недавних исследований: оказывается, во время карантина воздух в Китае и Италии стал чище, а в водных каналах Венеции появилась рыба. В регион прилетели лебеди.

"Например, дельфины в каналах Венеции снова!! Удивительно, как все учтено в нашей с вами вселенной, удивительно, как планета знает, что ей нужно. И как аккуратно она все исполняет. Могло быть гораздо хуже. Хотя, это возможно еще только аккуратное начало", – написала актриса сериала "Крепостная".

Актриса подчеркнула, что с замиранием сердца размышляет о том, как мал человек в масштабах вселенной, в его действиях нет осознанности, ему еще многому стоит поучиться. "Уверена, все будет хорошо, мы как звенья в цепи, без которых уже не получится, но задуматься точно стоит... Берегите друг друга, будьте здоровы, карантин и любовь спасут мир ❤️", – обратилась звезда сериала "Крепостная" к фанатам.

Напомним, Америка охвачена коронавирусом. Зараза обнаружилась во всех 50 штатах. По данным на 20 марта, число умерших из-за инфекции достигло 200 человек. Вирус выявлен у 13 680 жителей, 108 пациентов вылечились.