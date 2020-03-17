Звезда сериала "Возвращение Мухтара" отекла и покрылась синяками

Звезда сериала "Возвращение Мухтара" 53-летняя Оксана Сташенко попробовала новую бьюти-процедуру. Метод оказался травматичным, болезненным, но эффективным.

Оксана Сташенко не осуждает женщин, которые в попытках продлить молодость соглашаются на пластику, однако сама к таким кардинальным мерам еще не прибегала. Актрисе сериала "Возвращение Мухтара" посоветовали альтернативный метод сохранения кожи лица в тонусе.

Сташенко пошла безоперационный лифтинг – ультраформер. Артистка узнала о методике от личного врача, с которым знакома уже более 15 лет.

По словам звезды, доктор специальным аппаратом, дающим электрический разряд, проводил по проблемным зонам: нижняя часть лица, скулы и шея. Процедура длилась почти час. Ощущение, по словам Оксаны Сташенко, словно дергают нервы зубов.

Актрисе сериала "Возвращение Мухтара" не скрывает, что у метода есть побочные эффекты. После сеанса появился отек и два синяка. Звезда неделю не могла открывать рот, скованно говорила, сообщает StarHit.

Через месяц следы от воздействия тока исчезли. Оксана Сташенко отметила, что результат превзошел все ее ожидания, она стала выглядеть намного моложе. Перемены во внешности заметили и коллеги актрисы, многие подходили с вопросами. "Перешептываются и восхищаются, какая у меня красивая шея и подбородок", – добавила Оксана. Между тем Сташенко не скрывает, что когда-нибудь ей все же придется решиться на пластическую операцию.