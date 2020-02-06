Смерть малолетнего внука убила звезду сериала "Клон"

Актриса Элиане Джардини, получившая известность в России после выхода на экраны сериала "Клон", пережила страшное горе. Меленький внук знаменитости скончался из-за редкой болезни. Артистка не может оправиться от случившегося.

Элиане Джардини помнят в нашей стране благодаря роли скандалистки Лары Назиры. Героиня артистки в сериале "Клон" больше всего на свете мечтала обрести личное счастье и выйти замуж. Между тем сама Джардини, наоборот, хотела независимости, Элиане устала быть домохозяйкой.

В 1997 году после 24 лет совместной жизни с Паоло Бетти знаменитость развелась с ним. Экс-супруги постарались сохранить дружеские отношения ради дочерей Джулианны и Марианны.

В 2017 году наследница Элиане и Паоло, Марианна, родила сына Антониу. Вскоре у ребенка диагностировали страшное заболевание "острый миелоидный лейкоз". Недуг крови сначала поражает костный мозг, а потом все остальные ткани.

"Мы с Элиане узнали о болезни внука, когда вместе работали над очередным сериалом. На семейном совете сразу приняли решение, что будем лечить Антониу до победного", – говорил журналистам Бетти.

Звезда сериал "Клон" и ее семья сделали все, чтобы спасти мальчика. К сожалению, болезнь победить не удалось. Антониу умер в июне 2019 года в возрасте года и семи месяцев. Горе морально убило Элиане Джардини, пишет StarHit.

"Мы с Элиане были рядом с внуком каждый день в отделении интенсивной терапии, но не смогли ему помочь. Это часть жизни, и мы должны ее принять. Сейчас наша дочь чувствует себя хорошо. Конечно, мы страдаем, без этого никуда. Хочется верить, что наш внук наблюдает за нами с небес", – сказала звезда сериала "Клон" в интервью.

Не так давно Элиане Джардини вернулась к работе в театре и на телевидении. По мнению фанатов, после случившегося актриса выглядит уставшей и поникшей.