Кристину Асмус из "Интернов" преследует злой рок

На Кристину Асмус обрушилась новая напасть. Улетевшая на Мальдивы артистка лишилась самого дорогого.

На райских островах у знаменитости сломался смартфон. В один момент Кристина осталась без средства связи и потеряла огромный массив данных, которые хранила на устройстве. Звезда сериала "Интерны" была выбита из колеи и корила себя за неумение учиться на собственных ошибках, ведь в такую ситуацию она попала не в первый раз.

"Меня, блин, предыдущий случай (когда у меня безвозвратно удалилось более 13 тысяч файлов) вообще ничему не научил! 🤦🏼‍♀️ Короче, тут на Мальдивах у меня накрылся телефон 😭🤬 Вот прям совсем. Вот прям сказали хана ему и тчк. Два дня его спасали лучшие айтишники всея Мальдив. Я не знаю как они это сделали, но сначала по супер пупер сложной спец схеме удалось все-все файлы из него достать, а спустя еще сутки поставить на ноги 🔥 (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Кристина Асмус в личном "Инстаграм".

Отметим, что в последнее время артистку буквально преследует злой рок. Не так давно звезде сериала "Интерны" пришлось уволить помощницу. Девушка работала из рук вон плохо: отказывалась от участия в мероприятиях от имени Асмус, игнорировала предложения о сотрудничестве и обманывала партнеров.

К слову, на этом перечисление бед, которые обрушились на звезду, не заканчивается. После съемок в фильме "Текст" Кристина Асмус стала объектом травли. Актрису распекали за участие в откровенной сцене. Артистка и ее супруг юморист Гарик Харламов получали угрозы от сотен неадекватных пользователей Сети.