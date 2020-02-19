Пять отличных мелодрам для фанатов сериала "Крепостная"

Сериал "Крепостная" стал одним из самых популярных телепроектов последнего времени. История подневольной девушки Кати Вербицкой так полюбилась зрителям, что многосерийную картину решили продлить сразу на два сезона – третий и четвертый. Свежие 48 эпизодов поклонники драмы увидят в 2021 году.

В ожидании новых сезонов фанаты сериала "Крепостная" могут отлично провести время за просмотром многосерийных картин со схожим сюжетом. Фанатам Кати Вербицкой скорее всего понравится историческая мелодрама "Вольная грамота".

Многосерийная картина, вышедшая в 2018 году, повествует о жизни Полины Лебедевой. Детство и юность крепостная девушка провела под покровительством князя Головина. Когда благодетель умирает, героиня узнает, что теперь она будет продана вместе с имуществом покойного.

На торгах Полину покупает сосед умершего князя, Андрей Кречетский. Вельможа известен, как непримиримый враг Головина, деспот и распутник.

Сюжет сериала "Крепостная" немного перекликается с лентой "Бедная Настя" 2003 года. В центре сюжета пожилой барон Корф и его названная дочь Анна. Дворянин души не чает, в юной прелестнице и мечтает сделать из нее актрису императорского театра.

Талант Анны не укрывается от ценителей искусства, ей пророчат большое будущее, однако тот факт, что красавица подневольная, может спутать все карты барону и его протеже. В героиню сериала "Бедная Настя" влюбляется князь Михаил Репин. Вельможа не знает о происхождении избранницы.

О чувствах именитого богача к простолюдинке рассказывает сериал 2005 года "Талисман любви". События разворачиваются в конце XIX века. В особняк промышленника Уварова нанимают молодую служанку Лизу. Появление новой горничной меняет жизнь всех членов семьи предпринимателя. Лиза влюбляется в родственника хозяина дома, к сожалению, это чувство не принесет героине ничего, кроме проблем. Счастье девушка обретет с другим.

В позапрошлом веке происходит действия сериала 2010 года "В лесах и на горах". Молодые люди Евграф и Марья должны пожениться. Будущие супруги не знают друг друга, об этом браке договорились их родители. Между тем судьба сводит юношу и девушку, еще до смотрин. Евграф спасает незнакомку, которая вскоре окажется его невестой.