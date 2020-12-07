Волкова сделала неожиданное признание о разводе: Я превратилась в какую-то тварь

Волкова и Лимонов познакомились в середине нулевых. Екатерина была заочно влюблена в писателя. Актриса зачитывалась произведениями литературного деятеля.
В браке с Лимоновым Волкова родила сына Богдана и дочь Александру. Писатель к роли отца не был готов. Эдуард жил только работой.
"Я была провокатором в нашем браке. Требовала от него жертв для семьи, детей. Считала несправедливым, что я жертвую всем, а он – ничем", - призналась звезда сериалов в свежем интервью.
Актриса отметила, что любовь Эдуарда Лимонова к партии, которую он возглавлял, была сильнее, чем чувства к близким людям. Екатерина не понимала политических амбиций мужа, не разделяла его идей.
По словам Волковой, в определенный момент ситуация вышла из-под контроля. Екатерина не скрывает, что превратилась в настоящее чудовище по отношению к мужу. "Я превратилась в какую-то тварь, которая требовала сделать выбор", – поведала актриса. В какой-то момент Лимонов принял условия игры и также начал вести себя неподобающе. В итоге звезда кино и сериалов приняла решение расторгнуть брак.
По словам Екатерины Волковой, ее муж был действительно духовно близок только с одной женщиной – с третьей женой Натальей Медведевой, которая умерла в 2003 году. Лимонов, будучи в браке с Волковой, очень тосковал по экс-зазнобе, часто видел ту во снах. Впрочем, актриса все равно считает себя главной женщиной в жизни литературного деятеля, ведь она подарила ему отпрысков.
Артистка отечественных теленовелл рассказала также, что Лимонов, узнав о болезни, перестал общаться с детьми. Эдуард не хотел, чтобы наследники видели его угасание. Впрочем, недуг, как заметила Екатерина, не мешал ее экс-мужу встречаться с журналистами и заниматься делами партии.
Напомним, Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года. Писатель скончался от осложнений, вызванных операцией. Измученный онкологией организм литературного деятеля не выдержал нагрузки.
Популярные темы форума
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Путин не вор!
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Важно ли женщине от кого рожать?
Вам делают комплименты?
Подросток
Мне 14 лет и у меня большая грудь
вовлекла подругу в проституцию, что делать?