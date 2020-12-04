Принц Чарльз убит всплывающими данными о его браке с принцессой Дианой

73-летний первенец Елизаветы II не переживает из-за того, что сериал "Корона" может навредить его репутации, сказала журналистам писатель и королевский эксперт Кэти Николл. Между тем принца Чарльза убивает тот факт, что детали его прошлого с Дианой Спенсер продолжают всплывать.
У королевского отпрыска давно новая жизнь. Сериал "Корона" и шумиха, связанная с ним, заставляют монаршего отпрыска вновь проживать события прошлых лет.
Кэти Николл сочувствует нынешней супруге принца Чарльза Камилле Паркер-Боулз. 73-летняя женщина столкнулась с волной негатива после того, как в многосерийном проекте сообщили о ее связи с женатым Чарльзом. Сам принц не раз говорил в интервью, что его роман с Камиллой возобновился уже после ухода Дианы.
Отметим, что сочувствующие принцу Чарльзу публицисты и биографы, когда-либо работавшие с королевской семьей, призывают не относиться серьезно к сериалу "Корона". Дескать, нельзя верить всему, что показано в теленовелле. Сюжет, по их мнению, изобилует вымыслом. Продюсеры ленты опровергают эту информацию.
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Как вас наказывали в детстве?
Парень бьёт
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Одноклассник задолбал!
Обрюхатил студентку
Подскажите хорошую гадалку в Москве