Звезда сериала "Тайны следствия" оказалась в больнице с разбитой головой

Актера увезли в медицинское учреждение прямо со сцены петербургского БДТ имени Товстоногова. 60-летний Алексей Фалилеев упал с высоты собственного роста во время репетиции.
Звезда сериала "Тайны следствия" ударилась головой. Медики диагностировали у артиста сотрясение мозга и ушиб затылка.
Отметим, что другая звезда телевизионной картины Наталья Индейкина стала жертвой мошенников. Злоумышленники списали с банковского счета артистки 50 тысяч рублей. Актриса уже обратилась в правоохранительные органы.
Деньги с карточки Индейкиной пропали еще в ноябре, между тем об исчезновении средств актриса узнала только в середине декабря, пишет Пятый канал. Как оказалось, на имя звезды "Тайн следствия" был взят кредит. Заемные средства мошенники перевели на другой счет, оставив актрису с долгом.
Как писали "Дни.ру", в более недели назад звезда сериала "Тайны следствия" Магдалина Баурова сообщила об исчезновении 13-летнего сына. Мальчика разыскали сотрудники полиции.
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