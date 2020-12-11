Стало известно о судьбе пропавшего ребенка звезды "Тайн следствия"

Накануне Магдалина Баурова обратилась в правоохранительные органы. Актриса сообщила, что ее 13-летний сын бесследно исчез.
Мальчик вышел из квартиры в Санкт-Петербурге на прогулку 9 декабря. С тех пор Баурова не знала о его местонахождении. На связь парень не выходил. По словам звезды сериала "Тайны следствия", ее сын никогда не делал попыток сбежать из дома.
Полицейским удалось найти отпрыска знаменитости. Ребенка обнаружили на территории города. По некоторым данным, пропавшего нашли у друзей. С подростком не случилось ничего криминального. В отношении него не было совершено никаких противоправных действий. Магдалина Баурова уже написала заявление о прекращении оперативно-следственных мероприятий.
Как писали "Дни.ру", в конце ноября полиции удалось найти юного жителя Владимирской области, который без вести пропал еще 28 сентября. Обнаружить ребенка помог Интерпол. Злоумышленник удерживал школьника в своем доме. Злодея задержала полиция. О местонахождении мальчика стало известно благодаря информации в даркнете – скрытой сети интернет-соединений.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Вам приходилось жить с алкоголиками?
Если мужчина добрый
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.
Вас содержит мужик или вы его?