"Какая-то знойная бразильянка получилась": Пегова показала рыжую копну

Актриса сделала новую прическу. Знаменитость отдала предпочтение золотым вьющимся локонам. "Это моя мечта – кудри", – рассказала Ирина Пегова, общаясь с подписчиками микроблога.
Звезда "Акушерки" показала фанатам свежее фото. Артистку с копной рыжих кудряшек сравнили с Аллой Пугачевой. Также от глаз любопытных поклонников не ускользнуло еще одно изменение: Пагова заметно похудела.
"Наверно все некудрявые мечтают о кудрявых волосах, а кудрявые постоянно их выпрямляют😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Правильно, мечты должны сбываться! Просто какая-то знойная бразильянка получилась Ириша 💃🏻", "Ну оставайся с этими кудряшками и цвет обалденный👍 и еще похудела и продолжай худеть… Алексей молодец… вы классная пара❤️👏👍", "Алла Пугачева )))🔥🔥🔥", – отмечали комментаторы.
Напомним, Ирина Пегова наряду с другими знаменитостями приняла участие в проекте "Ледниковый период". Во время съемок шоу артистка решила сесть на диету.
Пегова поделилась собственной программой питания в личном микроблоге. Она заключается в употреблении малокалорийной пищи в определенном количестве. По словам Ирины, меню оказалось аскетичным. Диета рассчитана на семь дней. Придерживаться этой системы можно не чаще раза в месяц.
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