"Что ты делаешь?": известная актриса шокировала партнера во время съемок секс-сцены

Звезда сериала "Теория большого взрыва" поделилась подробностями съемок секс-сцен. Американская актриса Кейли Куоко попала в неловкую ситуацию в кадре.

Артистка снялась в новом сериале HBO "Стюардесса". Кейли Куоко исполнила роль выпивающей бортпроводницы. По словам звезды, на съемках новой картины ей пришлось изображать бурный секс с актером Михилем Хаусманом.

Перспектива откровенных съемок пугала актрису, ведь подобного опыта ранее в ее карьере не было. В ответственный момент Куоко совсем растерялась, она "не могла выложиться на полную".

Странное поведение партнерши не ускользнуло от внимания Михиля Хаусмана. Актер был шокирован происходящим. "Выглядит так, будто ты нависла над унитазом в общественном туалете. Что ты делаешь?" – высмеял актрису коллега по цеху.

В итоге Михиль был вынужден учить Кейли имитировать секс перед камерой. По словам Куоко, до "Стюардессы" ей приходилось отыгрывать пикантные моменты в сериале "Теория большого взрыва", однако на настоящий интим они были мало похожи.

Кейли Куоко надеется, что работа в сериале "Стюардесса" поможет ей избавиться от амплуа актрисы ситкомов. Знаменитость собирается доказать зрителям и продюсерам, что готова к серьезным, глубоким ролям.

Сюжет сериала "Стюардесса" основан на одноименном романе писателя Криса Бохджаляна. Картина рассчитана на восемь эпизодов, три из которых уже доступны на HBO.