Сценаристы специально укладывали расставшихся звезд "Теории большого взрыва" в одну постель

Американская актриса вспомнила о съемках в популярном ситкоме "Теория большого взрыва". Кейли Куоко рассказала о жестоких шутках сценаристов картины.

Актриса играла в сериале роль недалекой блондинки Пенни. По сюжету ее героиня начинает встречаться с соседом по имени Леонард, которого сыграл Джонни Галэки. По словам Куоко, первые два года существования "Теории большого взрыва" она и Галэки были парой и в реальности.

Расставшись, знаменитости постарались сохранить дружеские отношения. Кейли и Джонни не хотели, чтобы их личная жизнь отразилась на сериале. На экране артисты продолжали изображать влюбленных.

Кейли Куоко призналась, что съемки в пикантных сценах с бывшим – это тяжкое испытание. Актриса назвала эти моменты болезненными.

"Я помню те недели, когда Чак Лорри (сценарист – прим.ред.) начал писать эпизоды, в которых у наших персонажей был секс чуть ли не каждую секунду", – сказала звезда сериала "Теория большого взрыва".

Кейли Куоко откровенно поговорила с Джонни Галэки. Актеры пришли к выводу, что авторы специально укладывают их героев в одну постель. Исполнительница роли Пенни уверена, что над ними просто прикалывались.

Как писали "Дни.ру", ранее другая звезда "Теории большого взрыва" Джим Парсонс признался, что нетрадиционная сексуальная ориентация помогла ему подняться по карьерной лестнице. После каминг-аута артист почувствовал себя частью большого сообщества.