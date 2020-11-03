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Известная артистка думала о суициде после измены избранника с Ходченковой

Известная артистка думала о суициде после измены избранника с Ходченковой

Анна Старшенбаум. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Популярная актриса Анна Старшенбаум тяжело переживала предательство любимого человека. По словам знаменитости, от горя она была готова наложить на себя руки.
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Анна Старшенбаум откровенно рассказала телеведущему Борису Корчевникову о личной жизни. Много лет назад звезда кино встречалась с актером Владимиром Яглычем. Анна и Владимир были вместе всего год. После расставания артисты не смогли сохранить хорошие отношения.

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По словам Анны Старшенбаум, ее возлюбленный изменял ей с артисткой Светланой Ходченковой. Узнав о предательстве избранника, Анна испытала мощнейший стресс.

"Думала о суициде, когда узнала", – сказала Старшенбаум Корчевникову.

С тех пор звезда кино изменила свое отношение к противоположному полу. Актриса считает, что человек в отношениях несет ответственность за вторую половинку. Старшенбаум добавила, что мужчины часто ведут себя ужасно со своими дамами. Они врут, предают и причиняют боль.

Впрочем, Анна Старшенбаум благодарна Владимиру Яглычу за хороший урок. Сегодня артистка понимает, что мужчина не испытывал к ней никаких чувств.

"Такие мужчины не знают, что такое любовь", – добавила знаменитость. Старшенбаум к изменникам испытывает жалость.

Напомним, Анна Старшенбаум была женой актера Алексея Бардукова. В 2011 году артистка родила мужу сына, которого назвали Иван. В 2017-м супруги расстались.

Автор: 3 ноября 2020, 19:05 Источник: Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Cейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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