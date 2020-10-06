"Это уму непостижимо": актриса Яковлева об игре судьбами невесток

По словам актрисы, в проекте ей досталась роль Елизаветы Андреевны – энергичной и деспотичной женщины. Все внимание героини Алены Яковлевой сосредоточено на взрослом сыне Олеге. На отпрыска дама возлагает большие надежды. К сожалению, Олег редко радует родительницу успехами. Он разрывается между двумя возлюбленными, не в состоянии сделать выбор.
Яковлева отметила, что ее героиня до безумия любит сына. "Как она играет судьбами двух своих невесток – это уму непостижимо", – сказала актриса.
По словам Алены Яковлевой, в сериале "Возвращение" есть интересная сюжетная линия, связанная с персонажем по имени Петр. Его играет Александр Никитин.
Петр – злодей, который вызывает сочувствие. "Семейных деспотов, жестких и агрессивных, в жизни очень много. И я считаю, что зритель прекрасно разберется в сложной интриге", – сообщила Алена Яковлева.
Добавим, сериал "Возвращение" повествует о женщине по имени Ирина. Героиня выходит замуж за ревнивого и жестокого Петра. Она соглашается на брак, чтобы спастись от тайн и интриг, которыми наполнено ее прошлое. В этих отношениях Ирине не суждено стать счастливой. Однажды героиня направляет пистолет на супруга, после чего становится участницей почти детективной истории.
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