В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль "Воздух Карелии"

Крупнейшее музыкальное событие Северо-Запада России готовится к своему 20-летнему юбилею. С 12 по 15 июня 2025 года на аэродроме "Пески" под Петрозаводском пройдет фестиваль "Воздух Карелии", который впервые в своей истории продлится целых четыре дня и соберет более 60 артистов для десятков тысяч гостей.



В Карелии полным ходом идет подготовка к одному из самых ожидаемых музыкальных событий 2025 года – фестивалю "Воздух Карелии". С 12 по 15 июня на аэродроме "Пески" под Петрозаводском состоится юбилейный, 20-й выпуск этого масштабного мероприятия, которое привлекает ежегодно десятки тысяч зрителей (прогнозируется не менее 30 тысяч гостей). Отличительной чертой будущего фестиваля станет его продолжительность – впервые за свою историю он продлится четыре дня, а не традиционные три.

Расширение формата позволило сформировать внушительный список участников: на сценах фестиваля выступят более 60 коллективов и сольных исполнителей. Лайнап включает как тяжеловесов отечественной рок-сцены, таких как "Алиса", "Ария", "Чиж & Co", "Пилот", "Северный флот", так и более актуальные проекты и артистов различных жанров: Niletto, Jane Air, "Слот", "7Б", Игорь Растеряев, "Ундервуд", "Три дня дождя", Нейромонах Феофан, а также уникальный Ансамбль Александрова.

Как рассказал организатор фестиваля Максим Мазуровский, решение добавить дополнительный день продиктовано не только желанием отметить юбилейную дату самого фестиваля, но и подготовить "особенную программу", приуроченную к важным датам 2025 года – 80-летию Победы и Дню России, которые выпадают как раз на дни проведения.

Помимо насыщенной музыкальной программы, в рамках фестиваля предусмотрена целая серия культурных и образовательных активностей, включая возможность пообщаться с музыкантами и представителями креативных индустрий.

"Воздух Карелии" за годы своего существования успел стать крупнейшим музыкальным форумом на Северо-Западе России и прочно закрепился в числе самых значимых в масштабах всей страны. Проект стартовал в 2005 году, пережил паузу в 2016-м, но получил второе рождение в 2023-м. С момента своего триумфального возвращения фестиваль уверенно набирает обороты, ежегодно ставя рекорды по посещаемости.