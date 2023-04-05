Для МФО изменят условия выдачи займов с 1 июля 2023 года

Для микрофинансовых организаций изменят процентную ставку и условия начисления пени. Соответствующий закон был принят в январе текущего года, а сами изменения вступят в силу 1 июля.

Согласно новым требованиям, МФО, выдающие займы наличными или займ на карту на длительный срок (до 12 месяцев), не смогут устанавливать суточную процентную ставку выше 0,8%. Кроме того, будет снижен максимальный размер переплаты, учитывающей все пени и штрафы. По новым правилам переплата не сможет превышать 130% от суммы займа. Новые условия коснутся только новых договоров, заключенных с 1 июля.

Напомним, что сейчас процентная ставка и общая переплата выше. На «длительные» займы МФО могут устанавливать процентную ставку вплоть до 1% в день, а общий размер переплаты может составлять до 150% от суммы займа.

С июля 2023 года взять микрозайм без отказа на короткий срок можно будет также с максимальной процентной ставкой 1% и максимально возможной переплатой – до 15%.

К краткосрочным займам относятся договора, заключенные с МФО на срок до пятнадцати дней с максимальной суммой займа до 10 тысяч рублей.

По мнению инициаторов проекта, одна их целей нововведений в законодательство, регулирующее работу микрофинансовых организаций, заключается в защите интересов целевой аудитории потребителей.

Это особенно актуально в условиях растущей кредитной нагрузки на среднестатистический семейный бюджет и увеличение числа невозвратных кредитов. Новые правила снизят долговую нагрузку и в теории уменьшат число просроченных кредитов.

Тем не менее, даже несмотря на новые правила, которые вступят в силу уже летом, пользоваться услугами микрофинансовых организаций следует с полным осознанием последствий, целесообразности займа и возможных рисков.

Специалисты также рекомендуют внимательно подходить к выбору МФО и конкретной программы. Внимательно читайте договор, сравнивая не только процентные ставки и максимально возможную переплату, но и другие факторы выбора – сроки и способы зачисления денег на счет, штрафы и пени, ответственность и обязанности сторон.

Для сравнения условий и подбора МФО не будет лишним воспользоваться сервисами-агрегаторами, которые сами не выдают займов, но предоставляют актуальные данные о различных МФО.