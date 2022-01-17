Отличники русского дизайна становятся настоящими Героями

14-16 декабря в Москве, на ВДНХ в Арт Технограде состоялись IV Выставка лучших выпускников дизайнеров "Отлично!" и II Форум Russian Design Heroes 2021.

На выставку и форум, в это не простое время, съехались молодые дизайнеры со всех страны, от Калининграда на западе до Комсомольска на Амуре на востоке, от Санкт-Петербурга на севере до Оренбурга на юге. Все они представляли различные направления дизайна: коммуникативный, индустриальный, средовой и фешн.

Организаторы и партнеры выставки и форума подготовили уникальную программу.

Молодые дизайнеры с интересом познакомились друг с другом на тимбилдинге, представили себя на самопрезентациях, встретились с представителями бизнеса на дизайн свиданиях, разработали и организовали удивительную по концепции выставку работ всех участников, слушали актуальные выступления от вещих специалистов маркетинга и дизайна.

С восторгом прошли театрализованные показы лучших фешн дизайнеров – выпускников этого года! Режиссуру и постановку показов взяли на себя талантливые студенты Московского Государственного Института Культуры. Получился настоящий Фешн спектакль – перфоманс.

Особым и важным элементом программы традиционно является воркшоп, на котором молодые дизайнеры в междисциплинарных командах решая реальные бизнес-задачи узнают друг друга в деле и продумывают дальнейшие планы взаимодействия.

В этом году постановщиком бизнес-задач на воркшопе выступила Компания BY. На проект высадился целый десант классных специалистов компании. Им в помощь были представлены внешние классные дизайнеры и маркетологи. Все вместе они помогали молодым дизайнерам глубже разобраться в задании и помочь им быть более успешными в решении задач.

Задания, компания BY продумала интересные. Для супер-героев русских былин и сказок нужно было разработать новые образы, экосистему их бытия и конкретную предметную среду. В качестве супер-героев были предложены 5 персонажей вселенной BY:

Пересвет – герой Куликовской битвы. Леший – вечный изгой эпоса и мифологии. Конек – Горбунок. Яга – обычно, волшебная Баба и ее приемная дочь Заря – девочка внеземного происхождения.

В результате 10 команд презентовали очень творческие и продуманные решения новых образов, экосистем и конкретных предметов, которые станут частью дальнейшего пути разработок. Российская Компания BY готова вместе с лучшими молодыми дизайнерами довести наши российские разработки до производства конкретной продукции, которая будет радовать нашего российского потребителя.

Участники выставки и форума после напряженной творческой работы каждый вечер погружались в атмосферу отличной музыки и танцев. У проекта появилась своя песня – гимн дизайнеров, премьера которой состоялась на фиеричном закрытии, где все участники получили свои награды и подарки от партнеров выставки и форума. Завершением события была дегустация традиционного и каждый раз нового торта Отлично!

Организаторами выставки и форума выступили Союз Дизайнеров Росси, Сообщество молодых дизайнеров Отлично! При поддержке Росмолодежь и АНО «Развитие Человеческого Капитала».

Генеральный партнер Компания «BY»